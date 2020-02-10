СБР совершает ошибку, не приглашая Бабикова. Так считает Круглов

Призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов считает, что Антон Бабиков должен вернуться в сборную России.

— Вы бы пригласили его в сборную?

— Антон явно находится сейчас в неплохой форме. И я считаю, СБР совершает ошибку, выдерживая позицию: мол, он не прошел отбор и поэтому его нельзя приглашать. К сожалению, механизм ротации в команде совершенно не работает. Условно, нужно ждать целый сезон, чтобы попасть в основу. За это время форма может сто раз измениться. Нужна система, которая позволит выставлять самых сильных спортсменов на данный момент. Без разницы, что с ними было две недели назад и что будет после. Есть конкретный старт, и на нем страну должны представлять сильнейшие.

— Тогда «зеленый свет» в сборную должен зажечься и перед Ульяной Кайшевой?

— Для ответа на этот вопрос нужно понимать, в каком состоянии находятся девушки из основы. Объективно, кубок IBU и внутрироссийские старты по уровню значительно уступают этапам Кубка мира. И сравнивать абсолютные результаты иногда неверно. Хотя конечно, этих спортсменов нужно рассматривать, сравнивать их с членами основы.

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