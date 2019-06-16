18:17 | Биатлон

СБР скорбит в связи со смертью 17-летнего биатлониста

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СБР в официальном Твиттере выразил соболезнования близким Артемия Хасанкаева. 17-летний биатлонист скончался на тренировочном сборе в Крыму.

"Биатлонная семья скорбит по Артемию Хасанкаеву. СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму", - говорится в Твиттере СБР.

Ушел на пробежку и не вернулся. В Крыму погиб 17-летний биатлонист

Дополнительная информация

https://twitter.com/russianbiathlon/status/1140276234515111936

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