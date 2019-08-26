СБР предложил биатлонистам подписать дополнительное соглашение по спонсорам

Президент СБР Владимир Драчев предлагает биатлонистам сборной России подписать дополнительное соглашение к контракту, по которому они смогут получать дополнительные рекламные места на экипировке за высокие результаты. Ранее лидер мужской сборной Александр Логинов отказался подписывать контракт на условиях СБР. Недовольство условиями контракта высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали соглашения.

— Есть базовый договор, а дальше все будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона, — цитирует ТАСС Драчева. — Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места.

Мы с мая проговариваем, чтобы к базовому соглашению шло дополнительное. Если ты стал чемпионом мира или победителем Кубка мира, то это одни условия, а если занимаешь 40-е места — другие.