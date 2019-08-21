СБР поздравил Шипулина с днем рождения и пожелал позитивного будущего после окончания карьеры

СБР в Instagram поздравил с 32-летием российского биатлониста Антона Шипулина.

— Поздравляем с днем рождения олимпийского чемпиона, чемпиона мира и победителя этапов Кубков мира Антона Шипулина. Желаем ему позитивного будущего после завершения карьеры! — написал СБР.

Шипулин — олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете 4 х 7,5 км и чемпион мира-2017 в этой же эстафете. Биатлонит объявил о завершении карьеры в январе этого года. Сейчас баллотируется на выборах в Госдуму.

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