«Самый бескомпромиссный, отчаянный и непредсказуемый». СБР поздравил Тихонова

СБР в официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего главу организации, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Прославленному биатлонисту 2 января исполнилось 73 года.

За свою карьеру Тихонов взял золото в эстафетах на четырех Олимпиадах подряд — в 1968, 1972, 1976 и 1980 году. Также на его счету серебро Игр-1968 в индивидуальной гонке, а также 11 золотых медалей, четыре серебряных и две бронзовых на чемпионатах мира. С 1996 по 2008 год он занимал пост главы СБР.

«2 января биатлонная семья поздравляет самого титулованного, харизматичного и бескомпромиссного! Самого отчаянного, непредсказуемого и неутомимого. Недостижимого и непостижимого в нашей 60-летней истории. Вы все, конечно, поняли — Александра Ивановича Тихонова!» — говорится в Twitter СБР.