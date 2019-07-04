Союз биатлонистов России (СБР) пошутил над дизайном новой формы "Зенита" в Twitter. В организации отметили, что узор на домашнем комплекте сине-бело-голубых похож на оформление сайта СБР.
- Одобряем! - такое сообщение оставлено под фотографией с презентации формы "Зенита".
Одобряем! pic.twitter.com/UgygkH51LI— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 4 июля 2019 г.
"Зенит" ответил СБР, опубликовав фото улыбающегося Артема Дзюбы с винтовкой.
4 июля 2019 г.
"Зенит" начнет новый сезон матчем против "Локомотива" за Олимп-Суперкубок России. Он пройдет в субботу, 6 июля.
Чемпионат России по футболу: расписание матчей сезона-2019/2020, новости и обзоры, таблица переходов и главные трансферы
Опрос
Кто выиграет Суперкубок - "Зенит" или "Локомотив"?
Загрузка...