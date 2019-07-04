Союз биатлонистов России (СБР) пошутил над дизайном новой формы "Зенита" в Twitter. В организации отметили, что узор на домашнем комплекте сине-бело-голубых похож на оформление сайта СБР.

- Одобряем! - такое сообщение оставлено под фотографией с презентации формы "Зенита".

"Зенит" ответил СБР, опубликовав фото улыбающегося Артема Дзюбы с винтовкой.

"Зенит" начнет новый сезон матчем против "Локомотива" за Олимп-Суперкубок России. Он пройдет в субботу, 6 июля.

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