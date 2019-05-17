СБР попросит IBU объяснить задержку с вынесением решения по Васильевой

Президент СБР Владимир Драчев, сообщил, что организация направит запрос в IBU по поводу задержки с вынесением решения по делу Маргариты Васильевой. Биатлонистка может быть дисквалифицирована за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось расследованием дела, отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале. Решение по делу спортсменки антидопинговая комиссия IBU должна была вынести в конце апреля.

- На следующей неделе обратимся в IBU, будем узнавать, в чем причина задержки. Может, сделаем это через Российское антидопинговое агентство. В запросе попросим разъяснить позицию. Если IBU ничего не будет предпринимать, нам важно понимать, что мы сможем включить спортсменку в состав сборной, - цитирует ТАСС Драчева.