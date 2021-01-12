СБР попросил IBU дать ответ относительно символики сборной на ЧМ-2021

Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Международный союз биатлонистов с вопросом относительно символики сборной на чемпионате мира-2021, который пройдет в Поклюке с 11 по 21 февраля. Ответа пока не получено. Об этом «СЭ» рассказал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Напомним, что сборные России по гандболу, бобслею и скелетону добились права выступать на ЧМ в этом году под флагом и логотипом своих федераций. Обратная ситуация у лыжников, которые выступят на ЧМ-2021 по лыжным видам спорта под флагом FIS.

Велика вероятность, что биатлонистам вряд ли разрешать выступать в Словении под символикой СБР. Дело в том, что уже три года СБР находится в статусе временного члена международной федерации и пока не выполнил все 12 условий восстановления своих прав. Причина — большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на Кубке мира под своим флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации. (Тимур Ганеев)