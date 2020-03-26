СБР поменял логотип на время карантина из-за коронавируса

СБР на время карантина в связи с распространением коронавируса, изменил собственный логотип, чтобы призвать людей по возможности оставаться дома.

Эмблемой СБР является силуэт биатлониста, а в условиях карантина эмблема обведена контуром, символизирующим дом.

— На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения, — цитирует ТАСС СБР.

Друзья, оставайтесь, пожалуйста, дома в это непростое время. Берегите здоровье — свое и близких людей! ?? pic.twitter.com/VV3A8jI6BB — Биатлон России (@russianbiathlon) March 26, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется