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СБР поменял логотип на время карантина из-за коронавируса

12:55
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СБР на время карантина в связи с распространением коронавируса, изменил собственный логотип, чтобы призвать людей по возможности оставаться дома.

Эмблемой СБР является силуэт биатлониста, а в условиях карантина эмблема обведена контуром, символизирующим дом.

— На время действия карантинных мер мы изменили эмблему СБР, чтобы напомнить людям о важности их соблюдения, — цитирует ТАСС СБР.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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