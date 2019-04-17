СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне

Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.

- Выступление было оценено правлением положительно, - приводит ТАСС слова главы СБР Владимира Драчева.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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