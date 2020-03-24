СБР пока не принимал кадровых решений по тренерам сборной

Правление Союза биатлонистов России (СБР) примет кадровые решения по тренерскому составу сборной страны только после заседания тренерского совета.

— Мы этот вопрос даже не обсуждали, — цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева. — Мы сейчас только решили, как провести тренерский совет. До его заседания бессмысленно обсуждать, кто будет работать. Потому что сначала именно он должен дать оценку работе тренеров мужской и женской команды.

В завершившемся сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, при этом Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке, победив в спринте.