СБР пока не планирует дополнительные тесты на коронавирус из-за болезни Халиуллиной

Союз биатлонистов России на текущий момент не планирует дополнительно тестировать спортсменов на коронавирус из-за заболевания биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщает ТАСС.

В субботу стало известно, что Халиуллина находится в больнице с подозрением на коронавирус. Спортсменка сдала анализы, их результат станет известен позднее.

— Во всей команде пока ни у кого нет никаких симптомов, кроме нее, — сообщил президент СБР Владимир Драчев. — Они находятся в разных местах, поэтому пока бояться нечего. Есть еще четыре дня, ждем окончания карантина, а дальше будем принимать какие-то необходимые меры, если вдруг кто-то еще.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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