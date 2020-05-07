Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

СБР погасил долги перед сотрудниками на 2 миллиона рублей

20:00

Союз биатлонистов России (СБР) погасил задолженности по зарплате перед своими сотрудниками, сообщает ТАСС. Долги составляли порядка двух миллионов рублей.

— Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода, — отметили в СБР.

9 апреля СБР наделил полномочиями по контролю за финансовой деятельностью первого вице-президента Алексея Нуждова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8420951

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир