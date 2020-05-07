СБР погасил долги перед сотрудниками на 2 миллиона рублей
20:00
Союз биатлонистов России (СБР) погасил задолженности по зарплате перед своими сотрудниками, сообщает ТАСС. Долги составляли порядка двух миллионов рублей.
— Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода, — отметили в СБР.
9 апреля СБР наделил полномочиями по контролю за финансовой деятельностью первого вице-президента Алексея Нуждова.
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