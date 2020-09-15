СБР погасил большую часть долга перед IBU

Союз биатлонистов России (СБР) выплатил большую часть долга Международному союзу биатлонистов (IBU).

— Могу сказать, что большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена, — цитирует главу СБР Виктора Майгурова пресс-служба организации. — Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование — растут издержки.

— Что можете сказать по вопросу о статусе РУСАДА?

— Только то, что свое видение на этот счет на заседании представил новый глава агентства Михаил Буханов. Со своей стороны, я не раз подчеркивал, что для СБР очень важно, чтобы статус РУСАДА был сохранен.

— Какая часть антидопинговой программы СБР интересовала сегодня членов рабочей группы?

— Их интересовали ближайшие по времени мероприятия. Мы рассказали о двух онлайн-семинарах, которые СБР провел в августе для членов основной и юниорской сборной России, членов тренерского штаба и специалистов, работающих с этими командами. Также о том, что до конца года проведем еще не менее двух аналогичных мероприятий.

— Назначена ли дата следующего заседания?

— Точной даты нет, но мы пришли к согласию, что следующую встречу стоит устроить не онлайн, а вживую, и не позже конца ноября.