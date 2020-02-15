СБР подтвердил получение информации от IBU по дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил получение официального письма от Международного союза биатлонистов (IBU), в котором содержится информация по поводу, завершивших свою спортивную карьеру Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Слепцова, в связи с нарушением антидопинговых правил IBU (статья 2.2 — «использование» запрещенной субстанции) дисквалифицирована на два года с 11 февраля 2020 года. Все результаты соревнований в которых участвовала спортсменка (с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира 2013/2014) так же дисквалифицированы, с вытекающими последствиями для медалей, очков и призов.

Устюгов, за нарушение Антидопинговых правил IBU (использование запрещенных субстанций или методов) так же дисквалифицирован на два года. Дисквалификации должны быть подвергнуты все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года (включительно).

IBU подтвердил дисквалификацию Устюгова и Слепцовой