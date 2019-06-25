14:08 | Биатлон

СБР подтвердил дисквалификацию Чернышова и Печенкина

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Официальный сайт СБР объявил о дисквалификации биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печенкина сроком на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации будет исчисляться для Чернышова с 17 июля 2014 года, а для Печенкина с 7 января 2012 года.

​Как сообщалост ранее, Печенкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории.

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Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2019/61549/?fbclid=IwAR2fxznCwxEyt5YEcerZy2j_OlLSQ50QcS-IBNUMv5OzcMM8lh9F7OMWOZ8

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