СБР подтвердил 18-месячную дисквалификацию Васильевой

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с официальным заявлением по поводу нарушения антидопинговых правил биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Ранее появилась информация, что IBU дисквалифицировал спортсмену на 18 месяцев за невыполнение требований о предоставлении информации о своем местонахождении.

— Маргарита Васильева признана виновной, согласно п 2.4 Антидопинговых правил IBU (требований, касающихся местонахождения спортсмена) и на нее наложена дисквалификация сроком 18 месяцев, в течении которых спортсменка не может принимать участия в официальных соревнованиях, — говорится в заявлении на официальном сайте СБР. — Срок начала дисквалификации — 17 сентября 2019 года. Все результаты спортсменки, начиная с 4 февраля 2019 года аннулируются.

Отметим, что Васильева в прошлом сезоне выступала за сборную России в Кубке мира и выиграла золото в эстафете на этапе в немецком Оберхофе.