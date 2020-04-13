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СБР планирует привлечь 32 биатлонистов к централизованной подготовке к сезону

13:21
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Союз биатлонистов России планирует включить 32 спортсменов в основную и резервную команды для прохождения централизованной подготовки к сезону-2020/21, информирует ТАСС.

— Пока придерживаемся стандартной схемы, при которой и в команду «А», и в команду «Б» войдут по восемь мужчин и по восемь женщин. Как будет дальше, в связи с нынешними событиями пока представить сложно, — сказал глава СБР Владимир Драчев.

Традиционно состав биатлонистов на централизованную подготовку к новому сезону формируется с учетом результатов чемпионата России. Поскольку сейчас турнир провести не удалось — по причине пандемии коронавируса он был перенесен на ноябрь — команды будут сформированы правлением СБР.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8229271

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