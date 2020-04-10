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СБР планирует пригласить иностранных специалистов в тренерский штаб сборной

14:15
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Вице-президент СБР Валерий Польховский заявил, что Союз биатлонистов России планирует пригласить иностранных специалистов в тренерский штаб сборной.

— Пока отправили на доработку, потому что в связи с экономической ситуацией и распространением коронавируса нужно некоторые моменты согласовать, — цитирует Польховского РИА «Новости». — Планируется приглашение иностранных специалистов, поэтому обсуждается вопрос финансирования, во что это выльется Союзу биатлонистов России? Некоторые кандидатуры тоже надо согласовать с министерством, а потом уже вынести все это на правление до 20 апреля. Необходимо сформировать полный комплект тренерского штаба.

Правление СБР решило направить на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Польховского на должность главного тренера национальной команды. Главным тренером сборной России на данный момент является Анатолий Хованцев.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200410/1569857097.html

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