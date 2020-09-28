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СБР отреагировал на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера

16:01
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В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на информацию о том, что известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме после перенесенного инфаркта.

«Желаем скорейшего выздоровления, тренер! Экс-наставник сборной России Вольфганг Пихлер перенес инфаркт», — написано в Twitter СБР.

Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011-го по 2014 год.

Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме

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