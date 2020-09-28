СБР отреагировал на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера
16:01
В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на информацию о том, что известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме после перенесенного инфаркта.
«Желаем скорейшего выздоровления, тренер! Экс-наставник сборной России Вольфганг Пихлер перенес инфаркт», — написано в Twitter СБР.
Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011-го по 2014 год.
Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме
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