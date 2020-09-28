СБР отреагировал на новость об инфаркте у Вольфганга Пихлера

В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на информацию о том, что известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме после перенесенного инфаркта.

«Желаем скорейшего выздоровления, тренер! Экс-наставник сборной России Вольфганг Пихлер перенес инфаркт», — написано в Twitter СБР.

Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011-го по 2014 год.

Желаем скорейшего выздоровления, тренер! ?

Экс-наставник сборной России Вольфганг Пихлер перенес инфаркт ?? pic.twitter.com/Mk2LcTUHdZ — Биатлон России (@russianbiathlon) September 28, 2020

Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и находится в искусственной коме