СБР отменил апрельские сборы команды из-за коронавируса

Союз биатлонистов России (СБР) отменил апрельские сборы команды, при этом рассматривался вариант с их проведением в Новогорске.

— Похоже, что апрельские сборы пока не могут состояться, — цитируют «РИА «Новости» президента СБР Владимир Драчев. — Все базы, куда могли поехать, закрыты. Теперь спортсмены будут работать самостоятельно, конечно, где есть такая возможность, у кого остались лыжные трассы.

Минспорт прорабатывал механизм, и федерация должна понимать, что если спортсмены заехали в Новогорск, то выезжать оттуда они не могут. У нас сезон закончился, надо, чтобы ребята отдохнули и набрались сил. Поэтому апрель будет месяцем отпусков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76. Из-за угрозы распространения вируса практически все соревнования в мире были отменены.

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