СБР отказался от приглашения Хованцева на пост главы экспертного совета

Союз биатлонистов России (СБР) после смены руководящего состава отказался от идеи пригласить Анатолия Хованцева в экспертный совет, который он должен был возглавить, сообщает ТАСС.

Хованцев последние два года занимал пост главного тренера сборной России. В мае, при обсуждении тренерского штаба национальной команды на следующий сезон, было решено временно оставить эту должность вакантной. Бывший президент СБР Владимир Драчев планировал пригласить Хованцева на пост главы экспертного совета, однако не успел реализовать задуманное — в июле он оставил должность в СБР. Новым президентом федерации был избран Виктор Майгуров.