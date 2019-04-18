СБР официально объявил о дисквалификации Буртасова и Корнева

Как ранее сообщал "СЭ", российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев дисквалифицированы на один год. Соответствующую информацию подтвердил официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). Оба спортсмена пропустили три внесоревновательных теста в течение года.

- ООО ФБ "Союз биатлонистов России" действуя на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" принял решение в отношении биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева.

СБР признал нарушение обоими спортсменам пункта 2.4 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении"). В связи с этим к обоим спортсменам применена санкция в виде дисквалификации сроком на 1 год, начиная с даты вынесения решения – 11 апреля 2019 года, - сообщается на сайте СБР.

Напомним, 29-летний Буртасов является серебряным и бронзовым призером Универсиады-2015. 27-летний Корнев выигрывал золото Всемирных военных игр-2017.

"Раздолбайство и одно слово не для печати". Еще два российских биатлониста могут быть дисквалифицированы