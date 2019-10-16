СБР одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении

Правление Союза биатлонистов России (СБР) одобрило переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, информирует ТАСС со ссылкой на организацию.

Запрос с просьбой одобрить ее переход был предоставлен Ассоциацией лыжного спорта Словении, ее представитель ранее сообщил, что инициатива о смене спортивного гражданства исходила от российской биатлонистки.

27-летняя Подчуфарова летом объявила о возвращении в профессиональный спорт после годичного перерыва. Ее первым стартом после возобновления карьеры должен был стать сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону, однако биатлонистка приняла решение пропустить соревнования.

Смену спортивного гражданства Подчуфаровой также должен одобрить Международный союз биатлонистов (IBU), который в прошлом году ввел мораторий на переход биатлонистов до принятия нового устава организации.