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29 марта, 10:05

СБР назвал список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2025/26

Алина Савинова
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Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) определился с предварительным списком кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2025/26.

Всего в расширенный состав вошли 53 биатлониста. В финальный список попадут по 24 спортсмена у мужчин и женщин.

Мужчины: Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Рустам Каюмов, Никита Поршнев, Антон Бабиков, Александр Логинов, Александр Корнев, Иван Колотов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Даниил Усов, Алексей Вагин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Ярослав Конкин, Денис Иродов, Александр Бектуганов, Вячеслав Малеев.

Женщины: Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Анастасия Халили, Полина Плюснина, Виктория Метеля, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Светлана Миронова, Анастасия Гришина, Анастасия Шевченко, Юлия Шеллер, Полина Шевнина, Елизавета Фролова, Инна Терещенко, Маргарита Болдырева, Анастасия Зырянова, Екатерина Суханова, Любовь Калинина, Анастасия Егорова, Ксения Караман, Анастасия Батманова, Евгения Долженкова, Кира Дюжева, Наталья Федченко, Виолетта Шадрина (в юниорский список).

Вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев отметил, что окончательное решение по составу будет принято во второй декаде апреля.

Российские биатлонисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Биатлон — новости биатлона России и мира. Расписание и календарь турниров сезона-2025/26, результаты мужских и женских соревнований

Источник: Официальный сайт СБР
Биатлон
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