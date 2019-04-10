СБР хочет создать экспериментальную группу из лыжников

Президент СБР Владимир Драчев сообщил о намерении создать экспериментальную тренировочную группу из лыжников. В нее бы вошли спортсмены, не попадающие в основную лыжную сборную.

- У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне, - цитирует ТАСС Драчева. - Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты.

Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру, Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды. Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду.

Если кто-то один к Олимпиаде сумеет выстрелить, то это уже будет эффективно. Но речь идет о больших деньгах. Время есть, но если еще год потеряем, то делать экспериментальную команду будет бессмысленно.