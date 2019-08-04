СБР должен заплатить IBU около 700 тысяч евро

Союз биатлонистов России (СБР) должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тысяч евро. Это является одним из 12 условий восстановления прав СБР в организации.

- Окончательная сумма компенсации еще не утверждена, однако она точно превысит 600 тысяч евро, договоренность об этом уже достигнута, - приводит ТАСС слова первого вице-президента СБР Алексея Нуждова. - Сейчас СБР осталось выплатить еще 140 тысяч, поскольку IBU удержал 460 тысяч призовых, полагавшихся нашей организации за минувший сезон.

Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года и должен компенсировать IBU расходы, связанные с расследованием допинговых дел в отношении российских биатлонистов.

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