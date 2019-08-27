СБР договорился со спортсменами по условиям контрактов

Союз биатлонистов России (СБР) согласовал со спортсменами сборной страны условия контрактов, на переходный период их соглашения с личными спонсорами сохранятся. Об этом сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждается на правлении СБР, на встречу с руководством организации пришли трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

— Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР, — цитирует ТАСС Драчева. — Сейчас мы обо всем договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены.

Драчев уточнил, что для каждого титулованного спортсмена сборной будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, который позволит ему исполнить свои обязательства перед личным спонсором. После СБР разработает универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена по итогам сезона.

— Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договоренности с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства, — добавил он. — Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не смог прилететь по весомым причинам.

Также мы пошли навстречу Екатерине Юрловой, которая в письме четко объяснила, что ей нужно.