СБР был готов предоставить Чернышову 150 тысяч долларов на подачу апелляции

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов отметил, что его организация была готова предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышеву порядка 150 тысяч долларов на подачу апелляции. Ранее стало известно, что IBU дисквалифицировал 26-летнего спортсмена на четыре года.

– Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой, – цитирует ТАСС Нуждова. – По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в 150 тысяч долларов, и мы были готовы предоставить ему такую сумму. Однако лишь при условии подписания с СБР договора, который требовал возврата всех денег, если бы в ходе разбирательства вскрылись неопровержимые доказательства его вины. Посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию.