16:59 11 декабря | БИАТЛОН

Сборную Швеции дисквалифицировали после эстафеты в Поклюке

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Мужская сборная Швеции лишилась своего 12-го места в эстафете на втором этапе Кубка мира в Поклюке. Команда была дисквалифицирована из-за ошибки биатлониста Йеспера Нелина, который использовал лыжи без маркировки.

– Нелин забыл нанести маркировку, – цитирует Expressen главного тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера. – Не знаю, почему он этого не сделал. Такое с ним случается впервые. Что я могу с этим поделать? Надеюсь, что он поймет свою ошибку и не сделает ее снова. В противном случае это будет нам дорого стоить.

Дополнительная информация

http://www.expressen.se/sport/skidskytte/sveriges-stafettlag-i-skidskytte-diskades/

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