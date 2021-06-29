Сборной России по биатлону вернут логотип в цветах российского флага

На летнем чемпионате мира, который пройдет в чешском Нове-Место 25-29 августа, сборная России по биатлону вновь сможет использовать полноцветный логотип СБР, исполненный в цветах российского флага, информирует сайт организации.

СБР удалось договориться об этом с Международным союзом биатлонистов (IBU).



В декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать трехцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине сборная России была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) в феврале 2021 года.

— Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона, и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России, — отметил президент СБР Виктор Майгуров. — В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться её нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS.



С момента введения ограничений CAS в декабре прошлого года мы находились в постоянном диалоге с Международным союзом биатлонистов по поводу возвращения нашего трёхцветного логотипа. Я очень рад, что Исполком IBU услышал наши аргументы и еще до рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде посчитал возможным изменить своё первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент — от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег.