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Сборная Швейцарии назвала состав на первые этапы Кубка мира

14:16
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Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с составом на первые два этапа Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти.

Женщины: Лена Хекки, Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сюзанна Мейне, Ирене Кадуриш.

Мужчины: Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Серафин Вистнер, Йошка Буркхалтер, Мартин Йегер, Сандро Бовизи, Себастьян Сталдер, Элигиус Тамборнино.

Первый этап Кубка мира стартует на этих выходных.

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