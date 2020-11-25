Сборная Швейцарии назвала состав на первые этапы Кубка мира
14:16
Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с составом на первые два этапа Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти.
Женщины: Лена Хекки, Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сюзанна Мейне, Ирене Кадуриш.
Мужчины: Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Серафин Вистнер, Йошка Буркхалтер, Мартин Йегер, Сандро Бовизи, Себастьян Сталдер, Элигиус Тамборнино.
Первый этап Кубка мира стартует на этих выходных.
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