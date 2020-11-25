Сборная Швейцарии назвала состав на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной Швейцарии определился с составом на первые два этапа Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти.

Женщины: Лена Хекки, Аита Гаспарин, Селина Гаспарин, Элиза Гаспарин, Сюзанна Мейне, Ирене Кадуриш.

Мужчины: Беньямин Вегер, Жереми Финелло, Серафин Вистнер, Йошка Буркхалтер, Мартин Йегер, Сандро Бовизи, Себастьян Сталдер, Элигиус Тамборнино.

Первый этап Кубка мира стартует на этих выходных.