Сборная России завоевала серебро в синглмиксте Кубка IBU

Сборная России в составе Анастасии Поршневой и Александра Поварицына в синглмиксте Кубка IBU стала второй на этапе в австрийском Обертиллиахе.

В 14:30 мск на этапе Кубка IBU пройдет смешанная эстафета. За Россию выступят Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Синглмикст

1. Германия (Штефани Шерер, Лукас Фрацшер) — 44.31,4 (0 шт. кругов + 10 доп. патронов)

2. Россия (Анастасия Поршнева, Александр Поварницын) — отставание 8,6 (1 + 13)

3. Норвегия (Каролина Эрдаль, Синнре Йорде) — 43,2 (1 + 9)

4. Украина (Анастасия Меркушина, Богдан Цымбаль) — 1.14,0 (1 + 11)

5. Австрия (Дуня Здоуц, Давид Комац) — 1.40,6 (0 + 8)

6. Бельгия (Лотте Ли, Том Лаэ-Гоффар) — 2.05,3 (0 + 9