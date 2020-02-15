Сборная России по биатлону прервала неудачную серию из 28 гонок без медалей

Сборная России после сегодняшней мужской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону прервала свою неудачную серию из 28 гонок без медалей на этапах Кубка мира с учетом ЧМ.

Сегодня россиянин Александр Логинов занял первое место на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве.

В последний раз россияне добывали медаль в середине декабря, когда тот же Логинов взял серебро в гонке преследования в Хохфильцене.

Предыдущий антирекорд — 25 гонок без медалей пришелся на сезоны-2015/16 и -2016/17. Тогда провальную серию золотым дублем прервали Антон Бабикови Максим Цветков.