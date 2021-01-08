Сборная России по биатлону обновила антирекорд: 40 гонок без медалей

Сборная России по биатлону снова обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета уже на протяжении 40 гонок подряд.

Сегодня, 8 января, россияки не смогли попасть в тройку лучших в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, занявшая шестое место.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Павлова — шестая