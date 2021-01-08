Сборная России по биатлону не попадает на подиум 41 гонку Кубка мира подряд

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без подиумов на Кубке мира. Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал уже 41 гонку подряд.

Сегодня состоялись мужской и женский спринты на этапе в Оберхофе. У женщин лучшей стала Евгения Павлова (шестое место), у мужчин — Эдуард Латыпов (11-е место).

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира, который входит в зачет Кубка мира.