Сборная России по биатлону изолирована в полном составе из-за коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что вся команда была изолирована из-за заражений коронавирусом. Ранее стало известно, что несколько членов национальной команды за три дня до старта Кубка мира сдали положительные тесты на Covid-19.

— Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом, — цитирует «РИА Новости» Польховского. — Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождем до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать.

Также Польховский подчеркнул, что новость о заражении стала для него шоком, поскольку СБР предпринял все меры предосторожности для поездки команды в Финляндию.