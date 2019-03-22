Сборная России не смогла закончить пристрелку перед мужским спринтом на этапе КМ в Норвегии

Сборная России по биатлону не успела завершить пристрелку перед мужским спринтом на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Спортсмены бегут гонку в условиях сильного тумана.

- Не успели завершить пристрелку игроки из 3-4 групп, - сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в эфире канала "Матч ТВ". - Это Никита Поршнев, Антон Бабиков, Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.

Россия в этой гонке также представляют Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

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