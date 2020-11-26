Российские биатлонисты будут участвовать в стартовом этапе Кубка мира без Бабикова и Гараничева

Сборная России примет участие в стартовом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Молния! Наши биатлонисты выйдут на старт в Финляндии!» — написал Губерниев в Instagram. В своем Telegram-канале он также отметил «Мы стартуем! Без Бабикова и Гараничева!»

Позднее Telegram-канал СБР подтвердил, что со сборной России снят карантин, и она сможет участвовать в гонках, за исключением Антона Бабикова и Евгения Гараничева.

Ранее сообщалось, что российская команда может пропустить стартовый этап из-за коронавируса. Позднее в СБР подтвердили, что COVID-19 заразился Антон Бабиков. Кроме этого, случаи заражения зафиксированы также в сборных Франции и Румынии.

Стартовый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет с 28 по 29 ноября.