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Сборная Норвегии проведет две гонки в Шушене

6 ноября 2020, 23:56
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Норвежские биатлонисты проведут тестовые гонки в Шушене 16-17 ноября, сообщает VG.

В программе спринты и масс-старты. Уже известно, что в турнире примут участие представители первой сборной Норвегии и ближайшие резервисты.

Ранее с 13 по 15 ноября в Шушене были запланированы предварительные старты сезона для всех сборных, однако норвежское правительство из-за вспышки коронавируса отказалось проводить соревнования.

Первый этап Кубка мира сезона 2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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