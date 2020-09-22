Сборная ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

В Тюмени эстафетными гонками завершается чемпионат России по летнему биатлону. В женской эстафете 4х6 км с восемью огневыми рубежами победила сборная ХМАО-Югры.

Летний биатлон. Чемпионат России

Женщины. Эстафета

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова, Кристина Смирнова) — 1:13.47,0 (0+5)

2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) — 26,6 (3+10)

3. ПФО-2 (Валерия Васнецова, Инна Худорожкова, Анастасия Кайшева, Ульяна Кайшева) — 48,0 (0+7)

4. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анна Никулина, Софья Ленькова, Анастасия Евсюнина) — 1.11,9 (1+14)

5. ПФО-1 (Ольга Дмитриева, Татьяна Акимова, Карина Бахтина, Екатерина Муралеева) — 1.44,0 (0+9)