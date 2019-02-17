21:24 | Биатлон

Сборная Франции лидирует в зачете сингл-микстов, Россия - восьмая

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Команда Франции занимает первое место в зачете сингл-микстов. В активе французов 151 очко. Представители этой страны Антонен Гигонна и Жюли Симон заняли третье место в сегодняшнем сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Второе место занимает Норвегия (138), третье - Италия (134). Россия располагается на 8-й строчке: Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми в сегодняшней гонке. 

Эстафета

1 (1).     Франция - 151 (+48)

2 (2).     Норвегия - 138 (+40)

3 (7).     Италия - 134 (+60)

4 (5).     Австрия - 133 (+54)

5 (3).     Украина - 118 (+38)

6 (9).     Германия - 113 (+43)...

8 (4).     Россия - 109 (+30)

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