Сборная Франции лидирует в зачете сингл-микстов, Россия - восьмая

Команда Франции занимает первое место в зачете сингл-микстов. В активе французов 151 очко. Представители этой страны Антонен Гигонна и Жюли Симон заняли третье место в сегодняшнем сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Второе место занимает Норвегия (138), третье - Италия (134). Россия располагается на 8-й строчке: Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали 11-ми в сегодняшней гонке.
Эстафета
1 (1). Франция - 151 (+48)
2 (2). Норвегия - 138 (+40)
3 (7). Италия - 134 (+60)
4 (5). Австрия - 133 (+54)
5 (3). Украина - 118 (+38)
6 (9). Германия - 113 (+43)...
8 (4). Россия - 109 (+30)
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