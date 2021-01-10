Сборная Болгарии по биатлону отправилась на самоизоляцию из-за коронавируса в команде

Сборная Болгарии в полном составе отправляется на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса в команде, сообщает пресс-служба IBU.

6 представителей болгарской команды сдали положительные тесты. По одному случаю коронавируса выявили в сборных Чехии и Японии.

In the Bulgarian and Czech team athletes are affected. Due to the high number of persons who tested positive, the complete Bulgarian team was isolated until a final decision from the authorities. [3/3] — IBU (@biathlonworld) January 10, 2021

В данный момент проходит пятый этап Кубка мира-2020/21 в Оберхофе (Германия). Следующий, шестой этап также пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января.