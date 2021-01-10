Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Сборная Болгарии по биатлону отправилась на самоизоляцию из-за коронавируса в команде

12:46
Теги:

Сборная Болгарии в полном составе отправляется на самоизоляцию из-за выявленного коронавируса в команде, сообщает пресс-служба IBU.

6 представителей болгарской команды сдали положительные тесты. По одному случаю коронавируса выявили в сборных Чехии и Японии.

В данный момент проходит пятый этап Кубка мира-2020/21 в Оберхофе (Германия). Следующий, шестой этап также пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир