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Сегодня, 12:48

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортсмены после финиша гонки.
Фото СБР

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на Кубке Союза биатлонистов России по биатлону, который проходит в Тюмени.

В составе белорусской команды выступили Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Этап Кубка СБР в Тюмени проходит в рамках открытого чемпионата России, результат белорусских спортсменов не идет в зачет чемпионата России.

Второе место в гонке заняла вторая команда Ханты-Мансийского автономного округа, которую представили Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они получат золото чемпионата России и серебро Кубка СБР.

На третьей строчке — сборная Московской области, за которую выступили Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин и Кирилл Стрельцов. Они стали серебряными призерами чемпионата России.

Бронзу чемпионата России получит финишировавшая четвертой первая команда Ханти-Мансийского автономного округа, в составе которой выступали Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семен Сучилов.

Чемпионат России завершится 3 апреля.

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