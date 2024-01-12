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Сегодня, 12:48

Сборная Белоруссии одержала победу в мужской командной гонке на чемпионате России в Чайковском

Виктория Кравченко
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Первая сборная Белоруссии, в состав которой вошли Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский, заняли первое место в мужской командной гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.

Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третье место — у второй сборной Белоруссии.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Командная гонка. Мужчины

1. Белоруссия-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1 промах).

2. Тюменская область-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — отставание 1.33,2 секунды (4).

3. Белоруссия-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) +1.44,4 (2).

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