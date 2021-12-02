Самуэльссон вышел в лидеры общего зачета Кубка мира, Логинов — 15-й
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поднялся на первое место общего зачета Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Самуэльссон набрал 121 очко. Вторым идет норвежец Йоханнес Бе, у которого на очко меньше. На третьем месте еще один представитель Норвегии Ветле Кристиансен — 118 очков.
Лучший среди россиян Александр Логинов на 15-й позиции (59 очков).
Кубок мира
Общий зачет (мужчины)
1 (9). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 121 (+60)
2 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (+32)
3 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 118 (+40)
4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 117 (+34)
5 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 109 (+43)
6 (2). Симон Дестье (Франция) — 105 (+17)
15 (27). Александр Логинов (Россия) — 59 (+28)
25 (14). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)
41 (40). Карим Халили (Россия) — 22 (+8)
49 (55). Александр Поварницын (Россия) — 13 (+13)
52 (45). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
59 (53). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)
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