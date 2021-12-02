Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поднялся на первое место общего зачета Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Самуэльссон набрал 121 очко. Вторым идет норвежец Йоханнес Бе, у которого на очко меньше. На третьем месте еще один представитель Норвегии Ветле Кристиансен — 118 очков.

Лучший среди россиян Александр Логинов на 15-й позиции (59 очков).

Кубок мира

Общий зачет (мужчины)

1 (9). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 121 (+60)

2 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (+32)

3 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 118 (+40)

4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 117 (+34)

5 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 109 (+43)

6 (2). Симон Дестье (Франция) — 105 (+17)

15 (27). Александр Логинов (Россия) — 59 (+28)

25 (14). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)

41 (40). Карим Халили (Россия) — 22 (+8)

49 (55). Александр Поварницын (Россия) — 13 (+13)

52 (45). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

59 (53). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)