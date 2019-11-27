Самуэльссон пошутил на тему отстранения РУСАДА
27 ноября 2019, 21:23
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в своем Twitter опубликовал сообщение о допинговом скандале в российском спорте.
Швед ретвитнул сообщение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где написано: «Завтра у нас будет интересное объявление». «Признание РУСАДА не соответствующим (кодексу ВАДА — прим. «СЭ»)?», — отреагировал швед.
Making RUSADA non-compliant? https://t.co/MIUnQVmVH2— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) November 27, 2019
Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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