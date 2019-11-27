Самуэльссон пошутил на тему отстранения РУСАДА

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в своем Twitter опубликовал сообщение о допинговом скандале в российском спорте.

Швед ретвитнул сообщение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где написано: «Завтра у нас будет интересное объявление». «Признание РУСАДА не соответствующим (кодексу ВАДА — прим. «СЭ»)?», — отреагировал швед.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.