Самуэльссона подняли с четвертого на третье место в гонке преследования в Хохфильцене

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

С третье позиции он сдвинул француза Симона Дестье после пересмотра результатов гонки и фотофиниша.

Напомним, что изначально весь пьедестал почета заняли французский биатлонисты. Первым стал Кантен Фийон-Майе, вторым Эмильян Жаклен, а тртьем Дестье. Самуэльссон финишировал четвертым.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место.

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Incredibly close battle for the third place but after further review of the photo-finish, @SebbeSamuelsson finishes third! https://t.co/4frvI9KrbV — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021