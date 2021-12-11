Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Биатлон

Самуэльссона подняли с четвертого на третье место в гонке преследования в Хохфильцене

16:01

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

С третье позиции он сдвинул француза Симона Дестье после пересмотра результатов гонки и фотофиниша.

Напомним, что изначально весь пьедестал почета заняли французский биатлонисты. Первым стал Кантен Фийон-Майе, вторым Эмильян Жаклен, а тртьем Дестье. Самуэльссон финишировал четвертым.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР
11
2