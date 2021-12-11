Самуэльссона подняли с четвертого на третье место в гонке преследования в Хохфильцене
16:01
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
С третье позиции он сдвинул француза Симона Дестье после пересмотра результатов гонки и фотофиниша.
Напомним, что изначально весь пьедестал почета заняли французский биатлонисты. Первым стал Кантен Фийон-Майе, вторым Эмильян Жаклен, а тртьем Дестье. Самуэльссон финишировал четвертым.
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место.
???— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
Incredibly close battle for the third place but after further review of the photo-finish, @SebbeSamuelsson finishes third! https://t.co/4frvI9KrbV
Photo-finish between Samuelsson and Desthieux pic.twitter.com/rjHvZ2QUox— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
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