Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Самуэльссон оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

11:40
Теги:

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. По словам олимпийского чемпиона, он находится не в форме.

Самуэльссон не допустил ни одного промаха, занял 18-е место, а на финише упал в отсутствии соперников.

«Не знаю даже. На трассе я был не особо быстрым, а на финише и вовсе упал, — цитирует Самуэльссона Expressen. - Думал, что будет лучше, но получилось ужасно. Я не в форме. Лыыжи скользили нормально. Возможно, не самым лучшим, но дело только во мне. Когда я стреляю без промахов, то хочу претендовать на высокие места. Я даже не в десятке и очень расстроен».

Напомним, победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир