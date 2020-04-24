Член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов рассказал о мотивах созыва внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, на которой действующий глава организации Владимир Драчев может потерять свой пост.

— Складывается ощущение, что все произошло спонтанно, конкретной альтернативной кандидатуры нет. Настолько Драчев достал, что нужно было принять уже хоть какое-то решение, чтобы изменить ситуацию?

— Да, вы же видите, что происходит. Все действительно вышло спонтанно. СМИ освещают биатлон очень пристально. Было много нареканий, мол, члены правления не принимают никаких решений, начало такое мнение складываться у людей. А там люди с опытом, именами. Зачем тогда оно нужно? Мне происходившее не нравилось, надо было как-то реагировать. Поэтому я голосовал за созыв конференции. А появятся кандидатуры — выберем, с кем идти дальше. С Драчевым работать у меня уже не получится, доверия нет. (Дмитрий Кузнецов)